北大校長致詞頻讀錯音被笑 發公開信憶文革失學

2018-05-05 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名學府北京大學昨（4）日盛大舉行120周年校慶活動，校長林建華發表超過20分鐘的演講，但致詞時頻頻讀錯字，將「鴻鵠」之志錯讀成「鴻浩」、「莘莘學子」讀成「菁菁學子」，引來網友嘲笑。事後校長林建華在校內論壇「北大未名BBS」上發表一封名為「致同學們」的公開信，向各界致歉，信中也提及自己中小學時期因文革導致失學的過去，信件隨即被各平台轉發。

北京大學5月4日上午在校內邱德拔體育館舉行120周年校慶活動，許多重磅嘉賓共襄盛舉，包括牛津大學和劍橋大學在內的116所國際知名大學校長、中央和各級領導、不同年代的傑出校友，典禮相當隆重。

校長林建華在活動上發表超過20分鐘的致詞，期間貌似因為緊張不斷低頭看稿，但仍頻頻讀錯音，引來網友訕笑。這段口誤影片傳出後，引發當局關注，相關影片遭網管刪除，中國媒體也改播修剪後的版本，此舉招致網友批評。

林建華事後在「北大未名BBS」上發布一則公開信「致同學們」，開頭便為自己讀錯音一事道歉，「作為一個北大校長，不應該文字功底這樣差」。面對這一問題，林建華憶及自己中小學時期曾因文革而失學。「文化大革命開始時，我小學五年級，幾年都沒有課本」，他坦言自己因此沒有接受完整而系統的基礎教育，語法概念也不清楚。

他強調寫這封信並非為自己辯護，而是要讓同學們知道「你們的校長並不是一個完美的人」。信末他說因為自己的這個錯誤，使人們忽視演講內容所欲傳達的思想，對此他感到失望和內疚，他也再度向同學們致歉。信件發出後北大學生和各大平台迅速轉發。