社運人士企圖空飄傳單到北韓 南韓「警」急攔阻

脫北者兼反朝鮮民間組織領導人在非軍事區附近發表談話。（路透）

2018-05-05 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕包括脫北者在內的社運人士，今（5）日齊聚邊界附近坡州市一座公園，企圖以氣球空飄傳單至北韓，當地政府不敢大意，部署約300名警力應對。南韓官方除了呼籲社運人士應立即停止向北韓空飄傳單，也誓言將對他們破壞兩韓和平之舉採取嚴厲行動。

綜合媒體報導，北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅上月27日於兩韓交界「板門店」會晤，雙方於會中達成協議，終止所有敵意行為，包括邊界的心戰廣播及空飄傳單等。

為履行南北韓歷史性峰會達成的相關協議，兩韓早已於本週移除心戰廣播擴音器，南韓當局今天更進一步阻止社運人士空飄反平壤傳單至北韓。

就在南韓正努力與北韓維持和解之際，今天包括脫北者在內約20名社運人士，齊聚邊界附近坡州市（Paju City）一座公園，企圖以氣球空飄傳單至北韓；另有一批為數40人的自由派團體人員在現場高喊「停止引發戰爭」口號，他們指控這些社運人士，企圖引發與北韓之間的衝突。

當地政府不敢大意，部署約300名警力，將兩批對立人馬區隔開來；也以大批警力包圍一輛裝載約5000張傳單、氣球和瓦斯罐的小卡車，阻止社運人士卸下物品。

據《韓聯社》報導，南韓官方除了呼籲社運人士應立即停止向北韓空飄傳單，表示將加強與社運人士之間的溝通，也軟硬兼施，誓言對社運人士採取嚴厲行動。例如，他們致電已叛逃北韓15年的脫北者李敏福（音譯，Lee Min-bok），要求他停止空飄傳單。首爾統一部表示，脫北社運人士空飄傳單的舉動，徹底違反兩韓峰會的聯合聲明。

文在寅政府對於社運人士軟硬兼施，前保守派政府認為，民眾發布傳單屬於他們的言論自由，首爾當局沒有權力制止。