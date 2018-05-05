以色列總理當面問馬雲：淘寶買不到我們的導彈吧？

以色列總理納坦雅胡（右）和馬雲進行會面，雙方討論未來合作事宜。納坦雅胡還打趣的問，「淘寶買不到以色列導彈吧？」（歐新社）

2018-05-05 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕本月初阿里巴巴集團董事局主席馬雲率領公司團隊前往以色列，與多家科技企業進行交流。當地時間5月2日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與馬雲會談，兩人共同討論未來科技技術發展與合作計畫。不料納坦雅胡話鋒一轉，突然開玩笑的問馬雲，「淘寶上買不到以色列的防空導彈對吧？」

據《中新網》報導，此次是雙方兩年來的第三次會面，時間持續了45分鐘，兩人就人工智慧、大數據、網路安全等新科技展開討論。納坦雅胡指出和阿里巴巴還有更廣闊的合作空間，馬雲也表示阿里巴巴今後將持續在以色列投入研發。

《鳳凰網》上傳的影片中可見，兩人剛見面時互相向對方熱情問好，後來納坦雅胡突然詢問馬雲，「這裡有什麼東西是我們無法在淘寶上買到的嗎？」馬雲笑著表示絕對有的。納坦雅胡隨後轉身開始介紹古代所留下來的軍事箭頭，並打趣的說「淘寶上總買不到以色列的防空導彈對嗎？」

隔日，馬雲還接受以色列特拉維夫大學授予的榮譽博士學位，在這之前，他已先後獲得香港科技大學、台灣師範大學、菲律賓德拉薩大學授予的榮譽博士學位。