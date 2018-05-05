地方辣媽狂愛小鮮肉 1天大戰8次「做到不想離開床」

36歲的英國地方媽媽佩提特（Gigi Petite），透過推特認識1名26歲小鮮肉後，與對方打得火熱，甚至會1天床戰8回合。（圖擷取自IG）

2018-05-05 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕36歲的英國女子佩提特（Gigi Petite）是個地方媽媽，她透過推特認識1名26歲小鮮肉後，與對方打得火熱，據傳，瘋狂享受性愛的兩人甚至會1天床戰8回合，佩提特還自稱「我做到都不想離開床！」，並透露兩人早已嘗試過夜間車震及叢林野合。

外媒報導指出，身材火辣的佩提特透過推特認識與自己弟弟同年紀的柏斯崔吉（Alex Bostridge），兩人在交往15個月後，去年11月開始同居。佩提特說，柏斯崔吉的前女友大他14歲，是個溫柔、會為別人著想的伴侶，在相處時會把她「當成公主對待，盡量配合她的需求」，佩提特則是比較主動、握有較多主導權的一方。

佩提特也自稱，在與先前的對象交往時總是「性趣」缺缺，甚至會用太累、頭痛等理由來拒絕做愛，但與柏斯崔吉見面後，卻感覺對方在生理上有著致命的吸引力，一看到他就想「餓虎撲羊」，可以1晚大戰3回合，甚至於1天8次；兩人也經常挑戰不同的姿勢與地點，像是夜間車震或是到「叢林裡大戰」。佩提特也提到，她認為一週內只做愛2~3次是不正常的，並說「如果你想要，隨時隨地都可以做」、「做愛是沒有藉口的」。

身材火辣的佩提特常在IG分享性感美照。（圖擷取自IG）

佩提特也提到，她認為一週內只做愛2~3次是不正常的，並說「如果你想要，隨時隨地都可以做」。（圖擷取自IG）