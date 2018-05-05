用「黑還要更黑」慕斯仿曬 英國辣妹慘變「史瑞克」

英國20歲辣妹丹妮日前因使用一款「黑還要更黑」仿曬慕斯後，整個身體開始呈現暗綠色，被朋友戲稱是電影《史瑞克》裡的「費歐娜公主」。（圖取自Danni Bruce臉書）

2018-05-05 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國20歲辣妹丹妮日前使用一款「黑還要更黑」仿曬慕斯後，整個身體開始呈現暗綠色，被朋友戲稱是電影《史瑞克》裡的「費歐娜公主」。

綜合媒體報導，丹妮（Danni Bruce）過去4年以來，每個月都會使用「仿曬」產品，讓自己的肌膚維持「小麥色」，不過在用了「St Moriz」一款單價約160元的「黑還要更黑（Darker Than Dark）」仿曬慕斯後，在短短5分鐘裡，丹妮的身體開始呈現暗綠色，「連洗都洗不掉」，搞得讓人無法辨認眼前的這個人就是丹妮。

丹妮隨後將自己的「慘照」上傳網路，共被按讚分享超過9000次，還有網友寄信要求看丹妮目前的廬山真面目；朋友也譏笑她像極了電影《史瑞克》裡的「費歐娜公主」，搞得她連門都不敢出了。

丹妮說，這已經不是她第一次「踩雷」了，過去她也曾誤用「嬰兒用仿曬乳」，只不過當時皮膚呈現的顏色是橘色。

《每日鏡報》後來致電「St Moriz」，他們對這項個案拒絕評論。「仿曬劑」是讓膚色變深的唯一安全用品，主要靠成份裡的二羥丙酮（dihydroxyacetone）加深膚色。

丹妮使用一款「黑還要更黑」仿曬慕斯後，整個身體開始呈現暗綠色，被朋友笑稱是電影《史瑞克》裡的「費歐娜公主」。（圖取自Danni Bruce臉書）

丹妮使用「黑還要更黑」仿曬慕斯後，整個身體開始呈現暗綠色，被朋友戲稱為電影《史瑞克》裡的「費歐娜公主」。（圖取自維基百科）