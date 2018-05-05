美中止臨時保護身分 近6萬宏都拉斯難民將被遣返

2018-05-05 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府宣布，將中止過去對宏都拉斯難民的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS），該計劃的結束將影響近6萬的在美宏都拉斯人；也讓川普政府在執政後停止「臨時保護身分」的影響人數上升到42萬5千多人。

綜合外電報導，這些宏都拉斯難民在1998年因家鄉遭颶風米契（Mitch）重創，而逃到美國避難，當時的美國政府給予這些宏都拉斯難民「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS），讓他們得以在美國合法居留20年；但美國國土安全部在5月4日宣布將結束這些難民的「臨時保護身分」，且僅有18個月的過渡期，如果他們沒能在這段期間得到其他的合法簽證，將在2020年1月5日遭到遣返。

在川普政府執政後，已陸續取消幾乎所有的「臨時保護身分」，包括薩爾瓦多、海地、尼泊爾與尼加拉瓜等國。

美國國土安全部認為宏都拉斯的情況已有所改善；但佛羅里達州共和黨眾議員巴拉特（Mario Diaz-Balart）表示，這些難民已經融入了美國社會，他們有家庭、有貢獻的工作與穩定的生活，強迫這些人返回犯罪與謀殺仍十分猖獗的宏都拉斯，是非常不人道且危險的行為。巴拉特呼籲政府重新考慮這項決定。

而宏都拉斯外交部表示，承認美國中止「臨時保護身分」是個「主權決定」，但對此決定深表遺憾。