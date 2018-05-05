惹怒網友！雙親只顧拍照 幼童就在懸崖邊...

一對父母忙著拍照，讓孩童超靠近懸崖邊緣，引發當局與網友關切。（圖翻攝自推特）

2018-05-05 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕日前有民眾拍下一對父母的超荒唐行為並上傳到推特。照片中可見一對父母帶著他們的兩個孩子在沒有任何護欄的懸崖邊，父親拿著手機只顧幫小孩拍照，母親跪在地上輕輕扶著其中一個孩子，另一個孩子則獨自站在父親旁邊，可怕的是他們一家人離崖邊超級近！英國海事及海岸救援局4日分享了這張照片，提醒民眾注意自身安全，「沒有任何照片或自拍值得賭上性命」。

這個讓民眾不惜冒著高風險也要拍上幾張照片的地方，正是英國南岸的著名景點比奇角（Beachy Head），這是英國最高的白堊海岸懸崖，雪白色的崖壁矗立在英吉利海峽旁，每年吸引眾多觀光客慕名前往，此處也成為周杰倫歌曲MV中的取景點。

但這同時也是頻頻傳出意外事件的危險景點，因為崖上沒有任何防護設備，遊客可以任意站在崖邊欣賞海岸風光，一個不小心可能就掉下高達162公尺的懸崖。

照片中的這對父母為了拍照，讓小孩非常靠近懸崖邊緣，這幕怵目驚心的畫面被目擊民眾上傳到推特後，相關單位隨即轉發分享，警告民眾不要為了拍照賠上生命。這種枉顧孩童安全的行為也引發許多網友批評，「我有孩子，我無法想像這種行為，這張照片讓我充滿擔憂！」、「我不會讓我的狗接近崖邊，更不用說孩子」、「瘋狂的行為！把他們的孩子帶走幾個星期或把他們送進監獄幾天，也許可以喚醒他們！」