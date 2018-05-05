臉書醜聞再+1 工程師藉職務之便追蹤心儀女性

一名Facebook工程師涉嫌藉由職務之便，追蹤心儀女性的網路活動，並在社交軟體上和她聊天，該名工程師已遭臉書解雇。（路透）

2018-05-05 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕臉書日前爆出世紀大醜聞，8700萬用戶個資疑似遭到洩露，導致公司股價大跌，直到執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）赴國會作證才止跌回升，如今卻又有狀況出現，一名Facebook工程師涉嫌藉由職務之便，追蹤心儀女性的網路活動並在社交軟體上和她聊天，該名工程師已遭臉書解雇。

據《NBC》報導，網路安全顧問斯托克斯（Jackie Stokes）透露，她收到了一段來自約會應用程式Tinder的對話過程，顯示在Facebook工作的安全工程師，可能使用特權來掌握女性在網路上的動向。

從擷取下來的對話圖中可以看到，臉書工程師在和女性聊天時，自誇自擂地說他們的工作職責不僅僅是安全分析，還包括「弄清楚現實生活中的駭客是誰」，換句話說他們就是專業追蹤者。接著工程師調情地對女方說道，「我不得不說，妳很難找到，哈哈」。

臉書事後對此證實，已將涉案工程師解雇，Facebook首席安全主管史坦摩斯（Alex Stamos）強調，保持用戶個資安全是非常重要的，員工只能在工作所需的狀況下調取數據，例如修復錯誤、處理客戶問題、回應法律請求等等，在這些情況之外取得數據的員工將被開除。