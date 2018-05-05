菲律賓6.1淺層強震 災情仍未明

2018-05-05 14:54
菲律賓東部潘丹島（Pandan Island ）北方近海，在台灣時間下午2點19分發生芮氏規模6.1地震。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓剛剛發生規模6.1強震，當地災情現仍不明，有關單位目前尚未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，菲律賓東部潘丹島（Pandan Island ）北方近海，在台灣時間下午2點19分發生芮氏規模6.1地震，震央位於北緯14.49度、東經123.93度處，震源深度僅17.9公里，屬極淺層地震。
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菲律賓東部潘丹島（Pandan Island ）北方近海，在台灣時間下午2點19分發生芮氏規模6.1地震。（擷取自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓剛剛發生規模6.1強震，當地災情現仍不明，有關單位目前尚未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）公布的數據，菲律賓東部潘丹島（Pandan Island ）北方近海，在台灣時間下午2點19分發生芮氏規模6.1地震，震央位於北緯14.49度、東經123.93度處，震源深度僅17.9公里，屬極淺層地震。