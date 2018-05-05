以為自己是獅子王？ 貓咪辛巴失蹤 竟是到動物園找獅子

英國貓咪「辛巴」離家出走後失蹤了7個多月，竟然是跑到科赤斯特動物園（Colchester Zoo）的獅籠旁，彷彿是小貓咪不想辜負自己的名字，試圖打進獅子的生活圈。（圖擷自Zloto News臉書）

2018-05-05 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕《獅子王》系列動畫電影裡，辛巴的成長歷程讓人津津樂道。而英國一隻被主人取名為「辛巴」的5歲貓咪，離家出走後失蹤了7個多月，最近被人發現牠出現在科赤斯特動物園（Colchester Zoo）的獅籠旁，彷彿是小貓咪不想辜負自己的名字，試圖打進獅子的生活圈。

據《BBC》報導，貓咪主人貝特曼（Raymond Bateman）表示，自己家裡當時正在裝修，而辛巴本身是個害羞且怕生的貓，因此可能是對來來往往的建築工人感到害怕，再加上噪音與家裡環境改變，辛巴有一天就突然跑走了。

心急如焚的貝特曼四處張貼尋貓海報，有人回報在科赤斯特動物園裡看到了一隻貓的蹤影，但從未有確切的訊息。直到近來動物園打電話給他，透露一隻貓咪在園內獅籠旁想要獵捕鳥類，經過掃描晶片後確認飼主是貝特曼。

動物園園長巴威克（Clive Barwick）表示，工作人員其實已經注意到辛巴一段時間了，但牠總是躲避與人類接觸。辛巴結束了7個月的離家出走後，貝特曼說牠的鼻子和耳朵有一些傷痕，看起來變了很多，相信牠在外流浪的時候非常勇敢，但回到家後立刻恢復過去的個性，假如家裡有客人來就會跑到床底下躲起來。