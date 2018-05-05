北大校長連讀錯字 中國緊急封殺影片

中國第一學府北京大學4日舉辦120週年校慶，校長林建華致詞時狂讀錯字。（圖擷取自北京大學官網）

2018-05-05 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國第一學府北京大學4日舉辦120週年校慶，校長林建華致詞時狂讀錯字，將「鴻鵠之志」讀成「鴻浩之志」、「莘莘學子」讀成「斤斤學子」，影片在中國網路瘋傳，將林建華稱作「白字（錯字）校長」，但影片卻被中國官方緊急一一刪除，引發網友認為小題大作。

綜合媒體報導，北京大學120週年校慶4日在邱德拔體育館舉行，來自44個國家地區的116所國際著名大學校長，以及中國130所大學校長和知名校友參加。

校長林建華致詞時顯得有點緊張，超過20分鐘的演講，多是照稿念，但卻頻頻將讀音念錯。演講中將「鴻鵠之志」讀成「鴻浩之志」、「莘莘學子」讀成「斤斤學子」、「諄諄教誨」讀成「墩墩教誨」。

林建華頻頻讀錯字讓北大的名號，一時成為中國網路上的笑柄。網友認為，北大校長連國中課本裡的「鴻鵠」都會念錯，實在愧為北大校長，「堂堂北大校長，連鴻鵠這兩個字都不認識，這是初中課本裡面的吧，真是『抬』笑大方」、「北大名不副實，校長念稿子都是白字大王」、「北大也不過如此嘛」。

這段影片在瘋傳後，引發中國政府關注，下令全面刪除原始影片，並將媒體版本剪輯再播出，引發網友批評「小題大作」，認為應該主動勇於認錯，才是解決問題的方法。

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