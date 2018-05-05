爽看「無套A片」半年 他才驚覺女主角是Coser女友

苦主攝影師發現，知名Coser女友竟長期擔任性愛影片女主角。（擷取自微博）

2018-05-05 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名業餘攝影師日前在微博PO文爆料，稱最近發現交往半年的知名Coser女友，竟背著他為專門販售性愛影片的工作室「小鳥醬寫真」拍攝A片，而且還是看了某段A片中，發現女主角肚臍旁的2顆黑痣與女友一模一樣，他才驚覺自己被戴了頂大綠帽。

中國知名性愛影片工作室「小鳥醬寫真」，素來以敢露、敢玩著稱，全程不戴套「真槍實彈」的作風在圈內頗有名氣，其作品更常登上國際成人影片網站。由於該工作室在拍攝性愛影片時，會將裸模的五官遮住，其身分一直都是謎，直到這次苦主自備證據現身說法，才讓裸模身分首度曝光。

苦主攝影師表示，透過比對私密照特徵才發現交往半年的女友，知名Coser「lo娘妹X沫沫」竟然就是「小鳥醬寫真」旗下定番裸模「小果醬」，這消息對他而言有如青天霹靂，他隨後更上網找出「小鳥醬寫真」曾發布的性愛套圖，逐一比對之下，發現女友至少用了小果醬、奶昔與Apple等3個花名拍攝性愛影片，而且從影片的發布時間推算，女友在與他交往前就開始接Case拍片。

苦主接著嘆道，女友老家在南昌，據南昌圈內人士所說，她過去在當地作風本就不太檢點，到了北京後一直「裝純」，成功騙過了所有後來才認識她的人。由於女友拍片時均無套上陣，傳染相關疾病的機率較高，苦主表示已去體檢，索性身體無恙，目前已尋求警方加速確認核實，並確保人身安全。

消息曝光後引發熱論，被指控是拍片裸模的Coser沫沫也不甘示弱，表示自己根本就沒有與對方交往過，強調是攝影師追不到就想毀了她，雙方目前仍各說各話。