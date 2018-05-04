「大篷車」1000難民抵邊境 美增派53司法人員坐鎮

近日大批來自中南美洲，參加「大篷車」移民運動的難民長途跋涉的抵達墨美邊界，希望能獲得美國的庇護，美國司法部為了防止隨之而來的偷渡潮，增派了53名司法人員坐鎮邊境，一方面可嚇阻意圖非法入境的難民，也可加快審核庇護申請。（法新社）

2018-05-04 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日大批來自中南美洲，參加「大篷車」移民運動的難民長途跋涉的抵達美墨邊界，希望能獲得美國的庇護，美國司法部為了防止隨之而來的偷渡潮，增派了53名司法人員坐鎮邊境，一方面可嚇阻意圖非法入境的難民，也可加快審核庇護申請。

這些約1000名分別來自洪都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多，他們耗時1個月的時間長途跋涉到達美墨邊境；雖然早在車隊從墨西哥與瓜地馬拉邊境出發時，華府便已持續追蹤，並以北美自由貿易協定要脅，向墨西哥當局施壓要求阻止車隊，同時也增派國民衛隊前往邊境增援，防止難民非法入境。

但墨西哥對此要求置之不理，並給車隊成員簽發為期1個月的過境簽證，讓難民們自行決定是繼續向美國邊境前進，亦或是向墨西哥尋求庇護或是返國。

難民抵達美國邊境後，人數之多使海關難以消化，美國移民官員表示，入境處只能容納300人，目前也已經全滿；而大量難民也在海關周圍紮營，等待漫長的庇護申請審核過程。

美國總統川普表示，他一直在密切關注此事，並批評美國的移民政策軟弱無力、過時且感情用事；美國司法部長塞辛斯在5月2日時宣布增派35名檢察官與18名法官進駐邊境海關，加速審核庇護申請與起訴非法入境的難民。

墨西哥海關官員表示，同情難民的處境，但決定什麼時候接受庇護申請與每天接受申請的數量取決於美國政府，他們愛莫能助，而國際特赦組織也提醒墨西哥官員，若是美國當局審核期過於漫長，難民可能必須遷到庇護中心，這些臨時搭建的營地有健康與安全的隱憂。

目前美國僅獲准74名難民進入美國，其中絕大多數是婦女與他們的子女，而美國司法部也起訴了11位意圖非法入境的難民。