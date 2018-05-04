平平都是鳥卻吃不到蝴蝶 苦情企鵝影片笑翻網友

日本網友在推特上PO出一段影片，看見水族館內的企鵝鍥而不捨地追著1隻黑鳳蝶，但始終無法順利吃到牠，模樣令網友感到相當可愛。（圖擷取自影片）

2018-05-04 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕許多鳥類都會捕食在空中飛舞的昆蟲，但當企鵝想吃蝴蝶時，竟是對牠一點辦法也沒有，日本網友在推特上PO出一段影片，看見動物園內的企鵝鍥而不捨地追著1隻黑鳳蝶，但始終無法順利吃到牠，模樣令網友感到相當可愛。

從日本網友本月2日在推特上貼出的影片能看見，靜岡縣沼津市的淡島水族館內，有隻黑腳企鵝死命追著在池水上翩翩飛舞的黑鳳蝶，企鵝小小的身軀在池中木頭造景中不斷穿梭，甚至為了追鳳蝶踏到石頭地面上，但仍舊沒有吃到鳳蝶，只能眼巴巴地看著牠飛走。

該影片目前已有492萬次觀看紀錄，許多台灣網友在臉書社團「爆笑公社」看到這段影片，紛紛留言指出「明明我也有翅膀，為什麼追不到」、「太可愛」、「等我飛起來你就屎定了」、「有種不要跑」、「依照企鵝住的緯度應該很難看到蝴蝶吧？，想必牠很新奇也很開心」。

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