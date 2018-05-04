久石讓與宮崎駿「不太熟」 自爆不曾一起吃飯、喝酒

2018-05-04 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名音樂家久石讓日前至香港演出，記者會上自爆和合作超過30年的動畫大師宮崎駿「不太熟」，兩人甚至不曾一起吃飯、喝酒，但他也真心誇讚「宮崎駿的作品和他本人都很偉大」。

據《BBC》報導，受人封為「亞洲電影配樂大師」，現年67歲的久石讓，並非一出道就被挖掘的天才音樂家，而是經過電視台配音、樂團間遊蕩多年後，宮崎駿導演大膽邀請他為動畫《風之谷》配樂，1984年上映後一鳴驚人，才開始走紅。

久石讓日前到香港與香港管弦樂團合作演出，記者會上聊到合作超過30年的工作夥伴宮崎駿導演，竟說「我和宮崎駿導演絕對撐不上拍檔」，表示宮崎駿完成新作品時，都會從眾多作曲家中尋找最適合作品的配樂，「純粹最後找到我罷了」。還說兩人除了工作以外不曾一起吃飯，當然也沒有一起喝過酒，見面也只談論作品，久石讓感嘆，「不知不覺間就持續了30年」。

著名的宮崎駿動畫《天空之城》、《龍貓》、《神隱少女》等，均是出自久石讓之手。讓外界佩服的「宮久配」，當然也好奇兩人的合作模式，據宮崎駿的說法，久石讓每次為他的動畫配上音樂時，總要求先看沒經剪輯的片段，覺得喜歡的時候，才按自己的理解完成配樂。

久石讓透露自己做音樂的哲學，是在感動觀眾前，要先感動自己，把真摯的感情融入作品。他坦言，作曲是令他最痛苦、最感壓迫的事情。尤其為宮崎駿的作品配樂，更是無比困難的挑戰，久石讓大嘆「每次都得傾盡心血」，但每次完成令自己滿意的作品，又會開心得感嘆「活著多好」。

他指出，宮崎駿每一部作品也嘔心瀝血，就如奧運，差不多四年才能完成一遍，因此他笑稱「對我來說剛剛好！」，更真心稱讚「宮崎駿的作品和他本人都很偉大」。

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