公寓住戶想拆「川普」字樣 紐約法官准了

曼哈頓「川普公寓」的住戶擔心「川普」字樣可能會影響到房地產價格，遂在去年2月展開投票，試圖拿掉「川普」字樣，曼哈頓最高法院今核准。（美聯社）

2018-05-04 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕曼哈頓「川普公寓」的住戶擔心「川普」字樣可能會影響到房地產價格，遂在去年2月展開投票，試圖拿掉「川普」字樣，曼哈頓最高法院准了！

綜合媒體報導，美國總統川普上任後，失言、桃色醜聞不斷，曼哈頓「川普公寓」的住戶擔心「川普」字樣可能會影響到房地產價格，在去年2月展開投票，試圖拿掉「川普」字樣；後來因收到川普律師的「威脅」信函，揚言要採取法律行動、要求損害賠償及律師費用，居民因此作罷。川普集團表示，他們已在許可協議條款上要求這棟大樓須「永久性」展示川普的名字。

不過，仍有居民不死心，向曼哈頓最高法院提起訴訟，尋求法官判決沒有必要在公寓外部顯示川普的名字。美國紐約法官布蘭斯坦（Eileen Bransten）今日裁定，許可協議並不能強制要求這棟公寓大樓冠上川普之名，且沒有法律規定有義務保留大樓門面的「川普」字樣，因此判決住戶可以移除大樓門面的「川普」字樣。「川普公寓」管委會估計，光在拆除部分就需花費1萬9000美元，後續的大樓門面清洗費用更高達2萬3000美元。

早在川普當選總統之前，部分公寓居民2016年就曾發動請願，要求移除大樓的川普之名，以抗議他對待女性的態度、對移民的言詞攻擊以及「種族歧視的紀錄」。當時一份對居民的民調顯示，在253名公寓擁有人中，想移除「川普」字樣的就佔了三分之二。