2團火球劃過天際 美國亞利桑那州墜機畫面曝光

小客機墜毀後發生爆炸，沖天火光讓夜空宛如白晝。（合成照，擷取自YouTube）

2018-05-04 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州上月發生一起墜機意外，飛機觸地時引發爆炸，機上6人當場死亡，當地警方昨天公布街口監視器畫面，顯示飛機墜毀前明顯失去動力，機翼幾乎垂直於地面，撞擊後立即爆炸，畫面十分駭人。

綜合外媒報導，事發於上月9日晚間8時45分許，一架由亞利桑那州飛往拉斯維加斯的私人飛機，起飛後短短15分鐘就出現嚴重狀況，隨後便墜毀在當地一座高爾夫球場上。由於剛起飛不久，該架飛機上滿載的燃油使得爆炸火勢相當猛烈，連同機師在內的6名機上人員全數罹難。

報導指出，機上人員年齡介於22至28歲間，包括2名年輕的女模特兒。據悉，26歲的機師范倫提（Erik Valente）年紀雖不大，但飛行經驗相當豐富，擁有超過4500小時的飛行時數，機師飛行經驗不足並未被認為是造成飛機失事的原因。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）公布的初步報告指出，飛機墜毀的主因是超載或裝載不平衡，美國安柏瑞德航空大學教授鮑溫（Brent Bowen）持相同看法，認為飛機失事當晚的負載重量已超過極限值，同時可能出現重量分布不均的狀況，才導致飛機在起飛沒多久後墜毀。

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