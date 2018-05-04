不敵性侵風暴 瑞典學院宣布停頒2018諾貝爾文學獎

瑞典學院宣布，將停頒2018年諾貝爾文學獎。（法新社）

2018-05-04 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院在稍早做出決議，由於學院內部深陷性騷擾疑雲，將取消2018年諾貝爾文學獎獎項。

女權運動「#Me Too」在全球興起，甚至延燒到諾貝爾文學獎。瑞典媒體先前披露了18名女性的證詞，指控遭到在瑞典文化圈極具影響力的導演、攝影師阿爾諾（Jean-Claude Arnault）性侵、強暴，其妻子為學院成員、詩人佛拉斯鄧松（Katarina Frostenson），雖然阿爾諾對此全盤否認，但也導致瑞典學院首長戴紐斯（Sara Danius）在內共5人辭職。

瑞典學院表示，在缺乏公眾信任的情況下，決定將今年的文學獎延後，與2019年一同頒發。這次的性侵風波也是諾貝爾文學獎自1901年首頒以來最大醜聞，文學獎過去一共停頒6次，分別是在1914、1918、1940、1941、1942、1943年，因第一、二次世界大戰取消，另有一次特殊狀況為1935年得獎者從缺。

瑞典學院會在每年2月審視約200位提名人，接著在5月提交一份名單，並於夏天閱讀名單中候選人的作品，但評選標準至今仍然是不解之謎。