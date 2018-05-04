俄間諜遭毒殺 捷克總統證實曾生產毒劑「諾維喬克」

捷克總統齊曼證實，曾生產神經毒劑「諾維喬克」。（歐新社）

2018-05-04 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月在英國的俄羅斯雙面間諜遭神經毒劑諾維喬克（Novichok）殺害。捷克總統齊曼（Milos Zeman）3日證實，曾生產少量致命化學武器「諾維喬克」，但在測試後全數銷毀。當時俄國外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）就曾暗示，毒劑可能源自捷克、瑞典、斯洛伐克。

綜合外媒報導，齊曼表示，據軍方情報局報告指出，去年11月位於布爾諾（Brno）的國防部研究機構，曾經生產一款A230的神經毒劑，而該款毒劑其實就是「諾維喬克」，然而在經過測試後已全數銷毀。齊曼也說道，「若假裝沒這回事，那就太虛偽了。我認為沒有必要說謊。」

而另一份捷克安全情報局（BIS）所提供的資料卻指出，軍方機構當時生產的毒劑並非諾維喬克，儘管如此，齊曼最後仍決定採信軍方情報局的版本，並表示捷克的化學防禦部門需要這項毒劑，才能研究如何有效防禦。

前俄國KGB間諜史柯里帕（Sergei Skripal）及他的女兒尤莉亞（Yulia Skripal）今年3月在英國遭諾維喬克毒害命危，隨後英國便出面控告俄羅斯主導整起事件，當時捷克也與英國站在同一陣線，驅逐3名俄羅斯外交官。