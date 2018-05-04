擔心GG會GG！包皮割一半被喊加價 他多付6倍錢

張男至醫院進行割包皮手術，術中醫師竟向他表示需再做其他手術，「否則會陽痿」，張男嚇得答應醫生建議，不過也因此多付了一筆1萬2千元人民幣（約新台幣5萬6千元）的手術費。示意圖。（情境照）

2018-05-04 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安一名23歲的張姓男子上月29日至當地醫院進行割包皮手術，未料手術進行到一半時，醫生卻突然向他表示「需加價進行其他部位的手術，否則恐會造成陽痿、早洩」，嚇得他連忙答應，也因此被「加收」了1萬2千元人民幣（約新台幣5萬6千元）的醫療費。

綜合中媒報導，張男先前耳聞西安某間醫院風評不錯，便決定至該院進行割包皮手術，就診時醫生表示他的病情並不嚴重，醫療費用的部分「最多花人民幣2千元（約新台幣9千元）」；手術當天，醫生卻向包皮被切開、還躺在手術台上的張男指出，「你的生殖器官有『炎症』，建議立即清理，另外還有神經暴露在外，若不修復的話，會陽痿早洩」。

張男聽到後，便緊張地簽下手術同意書，醫生便在術後向張男加收了1萬2千元人民幣（約新台幣5萬6千元）的醫療費，事後張男越想越不對勁，向其他醫院求證後，才發現割包皮手術根本不會這麼複雜，並向該院求償退費，「對方一聽我向媒體反映了，就給我退了1萬2100元錢，還讓我寫了一份協議書」。

事件曝光後，西安衛生局也立刻至該間醫院審核稽查，該院目前已被停止進行一切的醫療活動，當地警方也呼籲民眾，要進行類似手術時，還是盡量找大型醫院比較有保障。