英女上政府求職網站 見「裸體家政婦」廣告超崩潰！

2018-05-04 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕1位英國女性在英國政府成立的求職網站上，看到有清潔公司開出每小時25英鎊（約新台幣1千元）的「裸體家政婦」職缺，且不限各種身材，讓該女性感到「超崩潰」。

《鏡報》3日爆料，1位英國約克郡（Yorkshire）約30歲的女性求職者發現，英政府成立的求職網站「Universal Jobmatch」上，竟有清潔公司「Fantasy Cleans」開出「裸體家政婦」職缺，工資每小時25到100英鎊（約新台幣1千元至4千元）。「Fantasy Cleans」的徵人廣告稱不限求職者的身材和國籍，且可見1位豐滿的金髮女郎穿著性感內衣刷地板的照片。

該公司可讓客戶要求家政婦的服裝，如在工作時穿著內衣，或甚至裸體。家政婦則被告知工作時，應「帶著微笑，一雙手套和鞋子」。該公司另建議客戶「要求裸體」的時間，可選擇在週一至週五上午9點至下午5點30分，週末也能預約，但強調「不提供性服務」。

該求職女性對「Fantasy Cleans」的廣告感到「尷尬又崩潰」，並稱這種「物化女性的工作非常落後」。約克郡當地工黨議員莎阿（Naz Shah）則對此表示「很震驚」，並稱政府應該更關注官方求職平台的徵人廣告內容。「Universal Jobmatch」網站則以撤下「Fantasy Cleans」的徵人廣告。