車禍無力賠償 少年留下僅存現金醫院10樓跳下亡

2018-05-04 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕雲南省昭通市彝良縣一名17歲袁姓少年騎車撞傷一名6歲男童，在得知醫藥費高達6、7萬元人民幣後（約台幣28萬至32萬元），交出身上僅存的800元人民幣（約台幣3700元），便從醫院10樓往下跳，最終不治身亡。

綜合中媒報導，袁姓少年日前騎車不小心撞上在家門口玩耍的男童，事發後他陪同家屬將男童送往醫院搶救，由於傷勢嚴重，男童的醫藥費要近7萬元人民幣，醫院要求先交1萬元人民幣（約4.6萬元新台幣）的住院治療費，由於男童家中經濟狀況不佳，袁姓少年便拿出身上僅剩的800元人民幣代為醫療費，男童母親也請袁男告知家人協商解決。沒想到，當日下午袁姓少年便突然跑到醫院10樓窗台上，儘管底下民眾紛紛勸說，但袁姓少年仍一言不語從10樓跳下，搶救後不治身亡。

男童媽媽得知消息後沉重表示，事故發生後袁姓少年態度很好，加上不是故意撞傷兒子，只想著跟他好好協商，從未責怪辱罵或毆打、威脅過他，「對於他我們連一句重話和氣話都沒有說過。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980