香港教育局竟稱「母語是漢語」 特首這樣回應惹議...

香港特首林鄭月娥。（美聯社）

2018-05-04 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港自1997年回歸中國後引發不少爭議，如今又有香港網友發現，香港教育局於2013年向全港小學派發的普通話課程配套資料中，引用中國學者說法，稱「香港漢族人的母語是漢語」。對此，香港特首林鄭月娥反批「教育界無風起浪」。

綜合港媒報導，香港教育局於2013年向全港小學派發的普通話課程配套資料中，引用中文大學普通話教育研究及發展中心榮譽專業顧問宋欣橋撰寫之「淺論香港普通話教育的性質與發展」，內文稱「香港人中絕大多數人的民族屬於漢族。那麼，有關香港人母語的較為確切的表述應該是：香港漢族人的母語是漢語。」

文中還寫道，「教育的角度看，普通話教育就是漢族人母語基本素質的教育。普通話水平的高低標誌著漢族人接受漢語母語教育的水平。普通話教育甚至可以列入公民教育的範疇，成為公民教育中語言基本素質教育的內容之一」。

報導表示，這番言論引發港人批評，中大中文系前高級講師歐陽偉豪（Ben Sir）認為，該學者並粵語研究專家，當局「引用權威未夠精準」，反映出矮化或壓抑粵語的強烈動機。香港前教育統籌局局長王永平批評，當局此舉令一國兩制變形走樣，製造社會矛盾。

報導指出，香港特首林鄭月娥昨早於立法會答詢時強硬表示「教育界太平靜」所以「無風起浪」，有議員追問林鄭月娥其母語為何，林鄭月娥則說「對不起，我不答這麼無聊的問題」。林鄭月娥稱，政府沒有打算改變目前「兩文三語」政策，但又說「世事會變」。