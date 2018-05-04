神展開？不滿鄰居閒語「不是親生」 男驗DNA後驚呆了

38歲的羅穆多驗了DNA後，才發現親生父母另有其人。示意圖。（法新社）

2018-05-04 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名38歲的男子羅穆多（Romualdo）因長相和父母不太相像，長年來被鄰居冷嘲熱諷說是「別人種的種」。羅穆多近日主動去驗DNA，想終止長期以來，被鄰居口耳相傳的「謠言」，沒想到結果卻令他驚呆，因為他的親生父母真的「另有其人」。

綜合外媒報導，羅穆多1980年在巴西醫院「Monsenhor Genesio」出生，賈思帕夫婦（Radigena and Geraldo Gaspar）一手將羅穆多撫養長大，隨著羅穆多逐漸年長，周遭鄰居也開始發現，他的長相與賈斯帕夫婦不太一樣，就連膚色都有明顯差異；左鄰右舍甚至開始傳出「羅穆多不是賈斯帕夫婦親生」的謠言，指出他是「別人的種」，羅穆多近日則決定去驗DNA，想終止這一切傳言，卻赫然發現，自己的父母真的不是賈斯帕夫婦。

隨著DNA結果曝光，羅穆多在經過一翻波折後，終於找到自己的親姐姐瑞桑德（Nelma Rezende），瑞桑德表示，父母先前曾大費周章，尋找羅穆多，最後仍無所獲只好放棄；瑞桑德在聽到賈斯帕夫婦「抱錯嬰兒」的消息後，認為羅穆多應該就是自己失散多年的親弟弟，最後羅穆多也成功回到原生家庭，與父母團聚，他感動的說「這一刻的我真是太幸福了」。