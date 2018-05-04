中國新聞自由大倒退 外媒：退回六四事件前

RSF分析，在中國國家主席習近平統治下，中國愈來愈接近「當代版極權主義」。（美聯社）

2018-05-04 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（3日）是世界新聞自由日，在中國當局箝制下的媒體人感嘆，中國新聞自由度在近幾年出現大倒退，甚至退回到1989年「六四事件」前的水準。

根據《自由亞洲電台》報導，在世界新聞自由日當天，不少現在或過去曾從事新聞工作的記者受訪表示，已有多名中國記者因獨立報導公眾事件，遭傳喚、拘留、綁架，甚至還曾出現「被死亡」事件，直言中國新聞界已出現眾多「禁區」，若不慎越雷池一步，就有可能成為國家暴力下的受害者。

報導稱，中國當局箝制新聞的「禁區」五花八門，如宗教、軍事、間諜、強拆、貪腐及群體性事件等議題都不能報導，甘肅省1名武姓資深媒體人受訪時表示，近30年來中國新聞界不自由已成常態，傳媒目前已被當局奴役、踐踏，記者動輒失去自由，或被政府以莫須有罪名抓走。

這名伍姓資深媒體人進一步指出，中國新聞自由出現大幅倒退，情況甚至比1989年還壞（暗指六四事件）。他說，當年人們還敢走上街，以「真事不敢說，真話不敢寫」為標語向當局抗議，「現在有人還敢上街說這種話嗎？」

中國在無國界記者組織（RSF）上月25日公布的「世界新聞自由指數排名」中，排名全球倒數第5，RSF分析，在中國國家主席習近平統治下，中國愈來愈接近「當代版極權主義」。他在第1任期間採用大量新科技，對新聞審查和監控的程度前所未見，導致外國記者的工作更加艱難，一般公民在社群網路分享內容，或以通訊軟體與人聯絡，即有入獄風險。