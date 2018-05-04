中國軍事作為踩美國紅線 白宮警告：有短期與長期後果

美國白宮發言人桑德斯表示，美國知道中國在南海的軍事化，直接跟中國表達關切，並且警告，這會有短期和長期的後果。圖為4月12日中國軍艦和戰鬥機在南海的軍事展示。（路透資料照）

2018-05-04 07:58

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕被問到中國最近的軍事作為是否挑戰到美國總統川普的紅線時，美國白宮發言人桑德斯今天說，美國知道中國在南海的軍事化，美國直接跟中國表達了關切。她警告說：「這會有短期和長期的後果。」

在白宮今天的簡報會上，有記者問到中國在南海有爭議的島礁上部署了新的飛彈，還有戰機進駐。此外，美軍飛行員接到警告說，中國軍方在非洲的吉布地以雷射武器對準美國軍機。這些是否跨越了川普總統的紅線？美國將如何回應？桑德斯除了做出上述回應，還表示會有進一步資訊告知媒體。

國防部發言人白丹娜在新聞簡報會上則表示，美國對中國在南海的軍事化有強烈表態，中國必須了解自己是航行自由的受益者，美國則是保證人。美國會繼續執行航行自由的任務，讓中國了解他們不能，也不應該保持敵意。至於美國是否針對中國在南海部署的反艦與地對空飛彈對中方提出外照會，白丹娜說，她不知道，要國務院才能回答。

美中除了經貿衝突加劇，在全球的軍事競爭也日趨明顯。美國華爾街日報報導，兩位美國空軍人員在吉布地因為中國發展的雷射武器而受到輕傷，白丹娜證實，美國已經正式對中國政府發出外交照會，要求中國調查此事。

白丹娜說：「這個活動對我們的空軍人員造成真正的威脅」，美國嚴肅看待此事。另一位國防部發言人則向媒體證實，兩位在C-130運輸機上的美軍駕駛受到軍事等級的雷射武器傷害，但不會有長期的後遺症。

白丹娜表示，過去也有類似事件，但美方並未提出外交照會，這次是因為有美軍受傷且事件頻率愈來愈高而決定採取行動。

中國去年7月在非洲的吉布地設立首個海外軍事基地，廣受西方國家注目。《外交家》雜誌曾撰文指出，中國與吉布地達成協議，中國駐吉布地基地可使用至2026年，派駐的官兵人數可達1萬人。