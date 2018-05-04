英國研究：每週洗桑拿4至7次 中風機率降61％

英國布里斯托大學發布在《神經病學》期刊上的最新研究指出，每週洗4次至7次的桑拿浴的人，中風機率比常人低61％。（路透）

2018-05-04 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國布里斯托大學（University of Bristol）發布在《神經病學》（Journal Neurology）期刊上的最新研究指出，每週洗4次至7次的桑拿浴的人，中風機率比常人低61％，研究人員認為，高溫可以有助血壓降低，防堵中風主因。

根據《每日郵報》報導，領導這項研究的布里斯托大學肯奴特舍（Setor Kunutsor）博士，花費15年研究芬蘭1628位民眾，該國以桑拿浴聞名，大多數家庭都配有桑拿浴室，受試者平均年齡63歲、沒有中風史，而且提供運動、飲酒習慣作為研究參考，他們還測量了膽固醇、血壓或其他可能導致中風的因素。

研究人員參酌部份實驗參與者的吸菸、糖尿病或身體健康狀況，發現並不影響研究結果，因此得出結論，洗桑拿浴時身體受熱，會導致心跳加速、表皮血管擴張，促進血流量增加，進而改善心血管功能，降低罹患心臟病與中風機率。

但肯奴特舍博士補充，這項研究屬觀察性質，並無顯示桑拿浴與中風之間的直接因果關係，它只指出一個關聯，且結果僅限於使用傳統的芬蘭桑拿浴室，不能適用於其他類型的熱療，例如遠紅外線、蒸氣室或浴缸泡澡，而有心臟病史者，應謹慎使用桑拿浴室。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆