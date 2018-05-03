終結塑膠瓶污染 英男發明可完全分解「防水紙瓶」

英國發明家James Longcroft研發出一款由紙和植物製成的新型水瓶，可經生物完全分解，不對海洋造成污染。（圖擷取自INDIEGOGO網站）

2018-05-03 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕塑膠極難分解，對生態造成嚴重破壞，塑膠瓶裝水更是讓全球海洋塑膠廢物量增加的主要原因之一，目前每年有多達800萬噸塑膠進入海洋。英國已成功發明出一款可完全分解的瓶子，它的成分是紙和植物材料，製造過程中完全不使用石化燃料，可避免海洋遭受污染，海洋生物誤食也不會有危險。這個新產品還在群眾募資階段，募資完成後將進入商業生產。

英國《每日郵報》報導，現年27歲的朗克羅夫特（James Longcroft）畢業於愛丁堡杜倫大學（Durham University）化學系，他兩年前創立一間非營利的瓶裝水公司，把全部利潤投入慈善機構中，致力於為非洲國家提供乾淨飲用水。但當他了解到塑膠對環境的傷害之後，決定開始製造不含塑膠的瓶裝水。

經過數月的試驗，朗克羅夫特發明了一款新型水瓶。他指出，瓶子是由完全天然的材料製成，瓶子外部是回收紙，而內部混合了來自植物的材料，讓它具有防水功能，強化瓶子的結構，同時保證水質新鮮。

朗克羅夫特說，無論瓶子丟在海裡還是進入垃圾掩埋場，瓶身都可以在3週完全生物分解，而瓶蓋則需大概一年時間，整個過程都不會對環境造成傷害。

這個瓶裝水目前仍在群眾募資階段，預計募得2萬5000英鎊（約100萬新台幣），接著進行商業規模的生產。朗克羅夫特說，「改變一個傳統行業將是一場艱苦的戰鬥」，而且這個市場已經飽和，但是「如果我們能夠在環境中減少一個塑膠瓶，那麼它將是值得的」。