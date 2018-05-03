川普裸體像83萬成交！ 買主要放在鬼怪博物館

上網賣不出去的川普裸體雕像，終於在今天的拍賣會上以約83萬新台幣售出。（法新社）

2018-05-03 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕終於銷出去了！2016年美國總大選期間，有藝術家為了諷刺川普的行為，打造的川普裸體雕像，曾經上網拍賣但銷不出去，終於拍賣會上在今（3）天以2萬8000美元（約新台幣83萬元）售出，買家預計將他放在鬼怪博物館展示。

綜合外媒報導，藝術家金杰（Ginger）打造的川普裸體雕像系列，2016年8月推出後一度成為國際焦點，但因為相關規定，被美國當局沒收或銷毀，所幸從洛杉磯的拉盧斯德耶穌藝廊（La Luz De Jesus Gallery）拯救最後一尊雕像。

位於美國加州洛杉磯的朱力安拍賣公司（Julien's Auctions），今日以2萬8000美元的價格售出，由美國電視名人、超自然現象調查者巴甘斯（Zak Bagans）買下，並預計在名下的鬼怪博物館展示這尊雕像。

這尊川普雕像挺著粉紅鮪魚肚、雙臂鬆垮、「全仿真尺寸只差重要私密部位」，名稱為「沒有蛋蛋的皇帝（The Emperor Has No Balls）」，暗諷川普的男子氣概。這尊雕像曾上網拍賣，起標1萬美元（約新台幣32萬元）販售，但一直到競標時間結束仍然賣不出去。