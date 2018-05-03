國際媒體權益組織警告 記者成為襲擊目標

日除了發生國內記者遭到抗議團體暴力攻擊外，這週一國外也發生數起針對記者媒體的攻擊事件；國際媒體權益組織警告，記者因工作性質而遭針對襲擊的事件越來越多，光是本周一阿富汗即發生兩起針對記者的攻擊事件，造成10名記者與攝影師死亡。（法新社）

2018-05-03 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今日（5月3日）為世界新聞自由日，但近日除了發生國內記者遭到抗議團體暴力攻擊外，這週一國外也發生數起針對記者媒體的攻擊事件；國際媒體權益組織警告，記者因工作性質而遭針對襲擊的事件越來越多，光是本周一阿富汗即發生兩起針對記者的攻擊事件，造成10名記者與攝影師死亡。

綜合媒體報導，國際記者聯盟（IFJ）表示，最近這兩起襲擊事件使2018年的殉職記者上升至32人。

根據該組織的統計分析，自1990年代到21世紀初，雖然每年的記者與媒體工作者遇害量成增長的趨勢，但一直未曾超過100人；直至阿爾及利亞、前南斯拉夫與盧安達陸續發生內戰，人數才開始暴增，而在2003年伊拉克爭爆發後，人數達到新高，光2006年即155人死亡。

雖然2017年的死亡人數成功降回100人以內，但減少被害人數並不表示工作環境有所改善，而是因為遇難的原因從交火中喪生改為針對攻擊。

多家媒體權益組織表示，2017年遇難的大多數媒體工作者與記者，多是因為調查政治腐敗與組織犯罪而遭謀殺；保護記者委員會（CPJ）副執行理事羅伯特·馬奧尼（Robert Mahoney）表示，許多記者並非死於衝突中，而是因為工作內容而成為襲擊目標。

不過，雖然記者的死亡人數是顯示報導時面臨危險的重要數據，但除了生命威脅外，遭到逮捕入獄也是另一個重要的原因。

國際記者聯盟人權與安全主管歐內斯特·薩加加（Ernest Sagaga）表示，入獄的手段讓遭關押的人噤聲，也恫嚇那些在外面報導的人。

根據保護記者委員會的統計，2017年也是近30年記者被逮捕入獄人數最多的一年，共有262名記者遭到拘禁，其中人數最多的國家分別是：土耳其73人，中國41人，埃及20人。

而在4月25日國內也發生多名記者遭到抗議團體暴力攻擊，台灣新聞記者協會在同一時間發表譴責，國際新聞記者聯盟秘書長也來信關切受傷記者。