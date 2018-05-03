人權團體「海放」米和USB 讓寶特瓶漂向北韓傳遞自由

南韓人權團體將裝有米和USB的寶特瓶丟向海裡，盼將物資和自由訊息送往北韓。（法新社）

2018-05-03 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕本月1日中午，南韓人權團體在南北韓停戰線附近的仁川江華島海邊，丟擲700個裝有大米和USB的寶特瓶，讓上百個寶特瓶順著海流漂向北方，向北韓傳遞物資及自由訊息。

南韓《亞洲經濟》報導，1日中午，來自北韓的脫北難民人權團體成員，在仁川江華島海邊將700個寶特瓶扔向海中。毎個寶特瓶裡都裝有1公斤的大米、以及存放南韓綜藝節目和流行歌曲的USB，此外還有驅蟲藥、藥膏和1美元紙鈔。這些物資是嘗試發放給北韓民眾的補給品，預計可以在丟入海裡6小時後抵達北韓海岸。

上月27日，兩韓舉行領導人會面，文在寅與金正恩簽署「板門店宣言」，宣布自5月1日開始，軍事分界線一帶禁止擴音喊話、散布傳單等一切敵對行為。然而民間的力量仍試圖將來自外界的訊息帶進北韓。

據加拿大《國家郵報》報導，這類民間行動由人權倡導團體舉行，依據潮水時機固定毎月兩次。鄭光日（Jung Gwang-il,）是活動領導者，據報導，USB裡還裝有美國總統川普批評北韓政府的演講內容。鄭光日表示他希望藉由輸入食物與外界自由資訊，可以鼓勵北韓人民「堅決反對朝鮮政權」。在方法上，之前嘗試過使用無人機，但相當棘手，所以後來走向低科技，依靠潮水來帶走瓶子。

目前還無法證實這些瓶子是否真送到了北韓人民手裡，但報導稱，南韓海軍陸戰隊透漏消息給鄭光日，說他們看見北韓船隻在收集這些瓶子。

《亞洲經濟》指出，參與當天活動的人權團體成員強調，保護北韓人權並不是敵對行為，而屬於人類普遍價值。但這樣的活動仍相當敏感，不僅北韓政權反對，南韓政府也擔心這活動會在兩韓破冰之際造成反效果。