中國軍費增幅冠全球 「這兩國」跟進加強防範

4月11日印度舉辦軍事博覽會，展示阿瓊主力戰車（Arjun Mark II）。（法新社）

2018-05-03 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）昨日公布2017年全球軍費報告顯示，全球軍費支出重心轉向中東及亞洲，其中，中國軍費增幅為全球之冠。而鄰近國家的印度、日本也大幅增加軍備，就是因為感受到中國的威脅。

綜合外媒報導，2017年全球軍事支出報告，前五名分別為美國、中國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、印度，其中中國在2008年僅佔全球軍費的5.8％，但2017年已躍升至13％，不僅軍費支出超過亞洲其他國家，也成為增幅最多的國家。

由於中國、印度、沙烏地阿拉伯的軍費增加，全球軍費支出重心已明顯轉向中東及亞洲，研究人員韋澤曼（Siemon Wezeman）更特別說明，隨著中國與鄰近亞洲國家的緊張情勢，導致亞洲其他國家軍事支出增加。。

報告指出，受到中國與巴基斯坦的壓力，印度政府投入大量資金讓武裝部隊朝向現代化發展，研究人員倪（Adam Ni）分析，印度打算藉由軍事競爭，影響中國的佈局策略，及增加更多軍事支出。

日本的軍事支出位於第8名，雖然日本政府曾於2012年宣布刪減國防預算，但報告顯示，日本的軍事支出已經連續6年增加，去年更是增長1.3%，讓日本因應中國及朝鮮的威脅。