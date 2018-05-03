厲害了 習皇！習近平自稱15歲就能獨立思考 網酸：獨裁思考吧

2018-05-03 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕北京大學4日將迎接120周年校慶，中國國家主席習近平特地前往對北大學生演講，他自稱，15歲就已經有了「獨立思考」能力，並在讀書過程中「慢慢覺得馬克思主義確實是真理」。他除告誡青年要知行合一，也希望青年「要愛國，忠於祖國，忠於人民」。但針對這番說法，網友普遍不以為然。

身兼中共總書記的習近平昨日到北京大學視察，在參觀馬克思學院時，進到閱覽室，與正在「解讀新時代」座談交流的中外學生分享讀書心得。

習近平說，自己喜歡文學、歷史，為了用好一個成語，經常翻閱很多詞典，並指當初在插隊（知識青年下鄉勞動）時，身邊有些學生討論問題常常引經據典信手拈來，這讓他認識到學術、知識不能只是掛在嘴上，要連結實際、做到知行合一。

「15歲的我已經有了獨立思考能力。」習近平說，當時他也讀了一些馬列著作，透過不斷重新審視，達到「否定之否定、溫故而知新」，慢慢覺得馬克思主義「確實是真理」，並指中國共產黨領導確實是人民的選擇、歷史的選擇。

習近平也對在場的外國留學生說，要了解中國，就要了解中國的歷史、文化、人文思想和發展階段，特別是要了解「當代中國的馬克思主義」。

不過針對習近平的說法，有網友在相關的新聞報導底下留言酸說「是獨裁思考能力吧」、「15歲就開始意淫自己的皇帝夢了」、「15歲的習近平已經有毒辣思考﻿」、「習近平15歲已經有獨立思考，香港、台灣、西藏年青人也應該思考獨立，反什麼獨？香港人應該認真貫徹落實習近平的獨立精神﻿」。也有網友質疑，習當時被趕下鄉當「知青」，又是如何接觸到馬列著作的？