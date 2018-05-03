南北韓世桌賽先「統一」 八強賽「握手」併隊晉級

2018年世界團體桌球錦標賽出現驚人的一幕！原本要在八強賽強碰的南北韓女子團體，兩隊在進入場地之後，直接握手合影，宣布併隊攜手晉級四強。（歐新社）

2018-05-03 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕2018年世界團體桌球錦標賽出現驚人的一幕！原本要在八強賽強碰的南北韓女子團體，兩隊在進入場地之後，直接握手合影，宣布併隊攜手晉級四強。

國際桌球總會官網表示，在瑞典舉辦的2018年世界團體桌球錦標賽進入淘汰賽的階段，今女子團體八強原本要上演南北韓強碰的戲碼，不料兩隊選手進場後，並未進行比賽，而是直接握手，兩韓一起合照留影，並當場宣布兩隊併成「韓國隊」攜手晉級四強；國際桌總主席維克特（Thomas Weikert）說：「當我向董事會通報這此事時，獲得董事會一致的同意，他們表示支持這個歷史性舉動。」

北韓教練說，這是國際桌總和國際奧委會大力支持的成果，兩韓將攜手在國際上取得更好的成績；南韓教練也強調：「這對我們兩國來說都是一個重大的歷史性決定，能載桌球史冊，透過桌球能促使各國和平的展現。」

前一次兩韓共組一隊出現在1991年千葉世錦賽，「韓國隊」最終戰勝了中國隊勇奪冠軍，這次兩韓再次組成「韓國隊」，將在明天四強賽對上日本與烏克蘭之間的勝者。