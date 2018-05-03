南韓逾70％民眾相信 北韓會以不可逆方式棄核

南韓國內民調發現，超過70%的南韓民眾相信北韓能用無法回頭的方式放棄核武，且能夠被聯合國等第3方單位認證。（美聯社）

2018-05-03 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民意調查公司「Realmeter」今（3）日公布，超過70%的南韓民眾相信北韓能用無法回頭的方式放棄核武，且能夠被聯合國等第3方單位認證，有將近20%的民眾則不相信北韓能達成此目標。

根據《韓聯社》報導，民意調查公司「Realmeter」訪問501位年滿20歲以上的南韓公民，發現有71.4%的南韓民眾相信北韓棄核路線，有18.2%的民眾則無法信任金正恩政府做出的承諾，10.4%的民眾則不知道該不該將此事信以為真；民調公司將501名受訪者們依意識形態分門別類，發現分別有86.1%的右翼民眾、75.8%的中立民眾與53.8%的左翼民眾相信北韓。

民調將501名受訪者依年齡區段深入分析對北韓信任程度，發現年紀介於40歲至49歲的受訪者最相信北韓棄核說詞，這年齡層中有82.1%民眾信任北韓，30歲至39歲為其次，占比為77%，接著是年紀介於20歲至29歲的民眾，占比74.2%，50歲至59歲民眾則為68.2%，60歲以上為59.6%。

民調再將受訪者依其所支持的政黨做出區分，總統文在寅所加入的共同民主黨支持者們，有91.2%的人相信北韓棄核諾言；正義黨支持者中有86.3%信之；正未來黨則有59.9%支持者信任金正恩可做到棄核目標，但與共同民主黨打對台的自由韓國黨支持者中，高達53.6%的支持者認為北韓做不到棄核承諾。