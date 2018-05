好萌！3歲童打棒球這樣跑壘 外媒大讚：喜劇之王！

2018-05-03 17:31

〔即時新聞/綜合報導〕棒球場上打擊者為了得分,無疑使出吃奶的力氣跑壘,但你看過小朋友這樣跑壘嗎?美國加州一名3歲男童,近日在一場棒球比賽中,以「慢動作」方式跑回本壘,讓不少人看到都笑翻,就連外媒都稱讚他是個「喜劇人才」!

這名男童薩西多(Lennox Salcedo),日前在加州核桃市(Walnut)進行棒球練習賽,當天教練要求他盡全力跑壘,沒想到薩西多天生反骨,竟用「龜速」從3壘跑回本壘;薩西多的爸爸在一旁見狀,在後面推一把,試圖催他加速,卻被兒子狠狠甩開。

薩西多堅持用慢速跑完全程,最後也不忘用慢動作「滑壘」,讓現場民眾看得都樂了。事後薩西多的表親將影片上傳至推特,短短幾天已有800多萬次瀏覽數,近15萬次轉推數;就連美國廣播公司《ABC》也稱讚薩西多「雖然打棒球可能沒前途,但他一定會在喜劇界發光發熱」!

If any of you need a laugh, the coach told my cousin to run home as fast as he can and he delivered pic.twitter.com/VpBBzIEtzf