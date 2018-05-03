好萌！3歲童打棒球這樣跑壘 外媒大讚：喜劇之王！

薩西多的爸爸見狀，在背後推他一把。（圖擷自ratby推特）

2018-05-03 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕棒球場上打擊者為了得分，無疑使出吃奶的力氣跑壘，但你看過小朋友這樣跑壘嗎？美國加州一名3歲男童，近日在一場棒球比賽中，以「慢動作」方式跑回本壘，讓不少人看到都笑翻，就連外媒都稱讚他是個「喜劇人才」！

這名男童薩西多（Lennox Salcedo），日前在加州核桃市（Walnut）進行棒球練習賽，當天教練要求他盡全力跑壘，沒想到薩西多天生反骨，竟用「龜速」從3壘跑回本壘；薩西多的爸爸在一旁見狀，在後面推一把，試圖催他加速，卻被兒子狠狠甩開。

薩西多堅持用慢速跑完全程，最後也不忘用慢動作「滑壘」，讓現場民眾看得都樂了。事後薩西多的表親將影片上傳至推特，短短幾天已有800多萬次瀏覽數，近15萬次轉推數；就連美國廣播公司《ABC》也稱讚薩西多「雖然打棒球可能沒前途，但他一定會在喜劇界發光發熱」！

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