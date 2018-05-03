陜西法院院長婦家中遇刺 兇嫌是屬下局長

2018-05-03 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省咸陽市渭城區人民法院院長蘇俊夫婦在家中遭2名兇嫌刺傷，目前還在醫院搶救，經過調查發現，兇嫌之一竟是其下屬、該法院執行局局長董虓，董虓已被警方逮捕，另一名嫌犯仍在逃。

綜合中國媒體報導，蘇俊夫婦今早6點在咸陽市秦都區中華路的家中遭2名兇嫌刺傷，隨後送醫搶救，所幸蘇俊夫婦經治療後，暫無生命危險。

令人意外的是，兇嫌之一為蘇俊下屬、法院執行局局長董虓，董虓已被警方現場逮捕，正在釐清犯案動機，另一名嫌犯為該法院臨時聘僱人員，仍在逃亡，警方正全力追緝當中。