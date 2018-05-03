驚悚！女友化小丑妝做愛 做到一半竟拿長刀狂捅男友

2018-05-03 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭一名19歲年輕媽媽柔伊‧亞當斯（Zoe Adams）先前畫上小丑妝與18歲的男友發生性行為，進行到一半時，柔伊突然拿出預藏的長刀，朝男友身上連捅5下，造成對方失血過多送醫後證實肺部塌陷，所幸最後保住一命，最後柔伊被法院判處11年半有期徒刑。

綜合外媒報導，19歲的柔伊去年7月邀請男友貝威克（Bewick）到她位於坎布里亞郡（Cumbria）的家中，當時柔伊畫上小丑妝後，兩人便開始做愛，柔伊當時以為了增加「情趣」為由，用枕頭悶住男方的臉，隨後拿出長刀猛刺貝威克的胸口及手腳。

柔伊在法庭上承認，事發前有喝伏特加跟吸食大麻，控方指出女方沉迷於「男子獻祭」，整起事件早有預謀。警察更在柔伊手機內，發現一張渾身是寫的女子照片，上頭寫著「殺人就像吃洋芋片，沒有辦法只吃一片就停下」（Murder is like a bag of chips: you can't stop after just one）。

但柔伊表示他完全不記得自己有傷害過貝威克，她只記得當時她意識不清的從房內下樓，之所以在房內藏刀是因為她一個人住，出於自衛才將刀子放在床底下，並非要預謀殺人，而且貝威克「只是朋友」，是因為他突然親她，才會讓她「反應過度」。

但貝威克指稱，柔伊早就知道他怕小丑，但卻這樣做，更加深了他對小丑的恐懼，他到現在都還會失眠及做噩夢。