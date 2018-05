驚悚！女友化小丑妝做愛 做到一半竟拿長刀狂捅男友

2018-05-03 20:26

〔即時新聞/綜合報導〕英格蘭一名19歲年輕媽媽柔伊‧亞當斯(Zoe Adams)先前畫上小丑妝與18歲的男友發生性行為,進行到一半時,柔伊突然拿出預藏的長刀,朝男友身上連捅5下,造成對方失血過多送醫後證實肺部塌陷,所幸最後保住一命,最後柔伊被法院判處11年半有期徒刑。

綜合外媒報導,19歲的柔伊去年7月邀請男友貝威克(Bewick)到她位於坎布里亞郡(Cumbria)的家中,當時柔伊畫上小丑妝後,兩人便開始做愛,柔伊當時以為了增加「情趣」為由,用枕頭悶住男方的臉,隨後拿出長刀猛刺貝威克的胸口及手腳。

柔伊在法庭上承認,事發前有喝伏特加跟吸食大麻,控方指出女方沉迷於「男子獻祭」,整起事件早有預謀。警察更在柔伊手機內,發現一張渾身是寫的女子照片,上頭寫著「殺人就像吃洋芋片,沒有辦法只吃一片就停下」(Murder is like a bag of chips: you can't stop after just one)。

但柔伊表示他完全不記得自己有傷害過貝威克,她只記得當時她意識不清的從房內下樓,之所以在房內藏刀是因為她一個人住,出於自衛才將刀子放在床底下,並非要預謀殺人,而且貝威克「只是朋友」,是因為他突然親她,才會讓她「反應過度」。

但貝威克指稱,柔伊早就知道他怕小丑,但卻這樣做,更加深了他對小丑的恐懼,他到現在都還會失眠及做噩夢。