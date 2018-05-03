準王妃梅根哥哥親筆信曝光！勸戒哈利：取消婚禮還來得及

英國王子哈利與美國女星梅根將於本月19日大婚。（美聯社）

2018-05-03 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國王室近期好事不斷，不久前凱特王妃才剛生下她與威廉王子的第3個小寶貝，哈利王子（Prince Harry）和美國女星梅根（Meghan Markle）的婚禮，也將在本月19日盛大舉行，但就在此時，梅根同父異母的哥哥托馬斯（Thomas Markle Jr.）寫下親筆信，細數妹妹的不是，告誡哈利「現在悔婚，為時未晚」。

《In Touch Weekly》獨家取得托馬斯親筆信內容，信中講述梅根是一個自負又膚淺的女人，並指出父親為了滿足梅根的演藝夢，不惜傾家蕩產相助，但父親破產後梅根居然對他置之不理、寧可邀請陌生人出席婚禮，也不邀請家庭成員等等。

托馬斯告戒哈利最好現在取消婚禮，否則這會是王室有史以來所犯下「最大的錯誤」，此外在受訪時也批評梅根「做作」，她將自己塑造成慈善家，頂著仁慈、善良的形象，但她對家人卻完全沒有表現出上述「特點」。

自從哈利與梅根確定將結婚的消息傳出後，梅根同父異母的家庭成員就常常對外界釋出梅根的負面消息。

但去年初，托馬斯爆出在酒醉後用槍抵住女友頭部的醜聞，最後被控恐嚇罪名及非法使用武器。當時這件負面新聞讓外界揣測恐會不利梅根被王室接受。