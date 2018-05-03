自稱 「本世紀最年輕炫富人」 爆紅9歲蘿母親被起底

2018-05-03 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕1位名為Lil Tay的9歲女孩近日因其炫富影片爆紅，自稱「本世紀最年輕炫富人」，引起網友熱議。

綜合外電報導，9歲女孩Lil Tay近日因其炫富影片爆紅，她的YouTube頻道有多達12萬人追蹤， Instagram追蹤人數更有110萬人，並自稱是「本世紀最年輕炫富人」。

Lil Tay在影片中稱「我有iPhone X，你們這破產窮人沒有」、「我喝的酒跟你們大學學費一樣貴」、「我會用6000美元（約新台幣17萬元）的Gucci牌黏毛絮滾筒清你們這些窮鬼的髒屁股」、「你們窮鬼都不會像我一樣有錢，也不知道有錢人怎麼活的」。

Lil Tay也在自拍影片說「我9歲沒駕照就買跑車」、「我已經有5棟豪宅，比我老的酸民只因為他們窮所以討厭我」，而在1部本週發佈的新影片中，則可見其他美國網紅也成了Lil Tay的跟班，並被Lil Tay大酸「我的房子比你們大、車子比你們多，還穿得比你們高級，我的衣服就可以買你們的房子」。

有媒體調查，Lil Tay大部份的影片可能由其母親Angela Tian拍攝，其母為加拿大溫哥華的房地產經紀人，這也可以解釋為何許多Lil Tay的影片在空置的豪宅中拍攝。