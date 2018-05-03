相距僅8米！加航險釀最慘空難 驚險畫面今曝光

加拿大航空1架客機（紅圈處）以數公尺的距離避過靜止於滑行道上的4架班機，險釀史上最嚴重空難。（擷取自YouTube）

2018-05-03 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山國際機場去年7月差點發生史上最慘空難，加拿大航空（Air Canada）1架A320客機降落時，機師誤將滑行道看成跑道，險撞4架在滑行道上的飛機，所幸塔台及時發現才避免了悲劇。「航空安全網」今公布當晚畫面，只見加航客機幾乎是貼著另架飛機頂部掠過，只差約8公尺兩機就會相撞。

定期蒐集、公布航空事故與脅持訊息的「航空安全網」（Aviation Safety Network，ASN）當地時間2日在官方YouTube頻道發布影片，只見加航1架編號AC759的空中巴士A320客機準備降落時，竟將隔壁的「C滑行道」當成「28跑道」，進而欲降落在停有4架客機的滑行道上，所幸塔台及時發現，指示機師應立即拉升，才以數公尺的距離避過停於地面的班機。加航機師隨後重新執行第2次降落，最終順利降落在28跑道。

這起事件當時引發航空業界大震撼，聯合航空退休機長艾默（Ross Aimer）表示，如果加航客機真的降落在「C滑行道」，很可能釀成史上最嚴重空難，因為4架班機滿載乘客和燃料，且這些飛機也只能坐以待斃，他們根本無處可躲。

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