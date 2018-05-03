做愛當喝咖啡！ 辣媽1天5次男友好畏懼...

英國媽媽巴可（見圖）患有性愛成癮，無時無刻都想和伴侶進行性行為。（圖擷自newshub.co.nz）

2018-05-03 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕每天5次還不夠！英國一名育有3名子女的37歲媽媽巴可（Rebecca Barker）因為患有性愛成癮，無時無刻都想和伴侶進行性行為，這使男友從原本的興奮變成了懼怕，兩人最終只好分手，巴可無奈說，「我醒來時第一件想到的事情就是性交，我自己也無法理解...」

巴可接受《BBC》採訪時坦承，「我覺得每件事都讓我想起了性愛，這可能與我的抑鬱症和缺乏血清素有關，我整個身體都渴望它（性愛）。即使我做了，5分鐘後我再次想要。」她感嘆，「沒有人能夠讀懂我的想法，一開始他（男友）沒有問題，但最終他根本無法理解。」

巴可提到，男友懷疑她外遇，為了掩飾內心的內疚，才會回家瘋狂做愛。巴可和男友已在2014年11月暫時分居至今，並透露性成癮的問題一直讓她很有罪惡感，甚至想成為「隱士」，隨後前往法國接受性成癮治療，最後成功克服。

巴可強調，性成癮是一種強迫症，就像喝咖啡提神一樣，喝了一杯不夠，還想再喝一杯。她建議英國衛生單位將其納入健保治療項目，讓病患能得到適切治療。