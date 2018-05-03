WWE「大紅殺人機器」來了！ 肯恩將代表共和黨選縣長

雅各斯（Glenn Jacobs）將代表共和黨參選縣長，他在擂台上扮演著帶著紅色面具，手段兇殘的摔角選手肯恩（Kane）。（合成圖）

2018-05-03 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕世界摔角娛樂（WWE）知名的摔角選手肯恩（Kane）以本名雅各斯（Glenn Jacobs）參選美國田納西州諾克斯縣（Knox County）縣長選舉，他從激烈的初選中脫穎而出，確定代表共和黨參選年底的縣長選戰。

綜合美國媒體報導，雅各斯以摔角選手肯恩的名稱聞名各界，他在當地擁有一家保險公司，在黨內初選中，他主打強化當地教育，增加相關預算，同時將專注於吸引企業到該地區投資，增加當地就業機會，而且充分利用自身的摔角背景，強調可以幫助他推動當地運動發展，在當地時間1日所公布的初選結果中，他以17票的差距險勝黨內競爭對手。

雅各斯將代表共和黨參選諾克斯縣縣長，他在推特上表示，感謝所有幫助他贏得這場歷史性勝利的人，而雅各斯的對手將是民主黨政壇老將海妮（Linda Haney），縣長選舉於今年11月6日進行。

1967年出生的雅各斯，在1992年就投入摔角行列，1997年以「肯恩」的名稱出現在WWE，職業生涯曾獲得18次冠軍頭銜，由於在擂台場上破壞力十足，擁有超高人氣，加上在劇情中常被安排為兇殘形象，被摔角迷譽為「大紅殺人機器」（The Big Red Machine），還曾主演過恐怖電影「人皮客棧」（See No Evil），劇中擔任虐殺狂。

WWE中的肯恩：