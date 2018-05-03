有洋蔥！19年愛妻離世... 迪士尼動畫師抒畫「思念之情」

安德魯與愛妻共處19年。（圖擷自《太陽報》）

2018-05-03 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭一名前迪士尼動畫師安德魯（Gary Andrews），有一名相處19年的愛妻，但卻在去年10月不幸離世；從此他重拾畫筆，透過塗鴉抒發對妻子的思念之情。

綜合英媒報導，安德魯在溫哥華出差時，接獲妻子住院消息後，他立刻搭機返回英格蘭；但飛機還在半空中時，妻子就不幸過世，2人沒能見上最後一面。安德魯表示，妻子既是滿腹才華的演員，更是一名偉大的母親，「不敢置信她就這樣離世」。

從此安德魯重拾畫筆，畫下日常點滴，包括夫妻往日生活趣事，並從中尋求慰藉；安德魯認為，透過畫畫能表現自己如何展開新生活。

儘管愛妻離世讓安德魯感到痛苦，但為了2個孩子他仍振作起來，「這是我身為單親爸爸的生活點滴」。

更多作品請見：

Special day - first birthday without mummy. He rocked it. Such a hero of mine. I’m a lucky man #doodleaday #widowerlife pic.twitter.com/RoEZG5Np1X — Gary Andrews （@GaryScribbler） 2018年5月2日

安德魯在愛妻離世後，藉由塗鴉畫下思念之情。（圖擷自Gary Andrews推特）

安德魯在愛妻離世後，藉由塗鴉畫下思念之情。（圖擷自Gary Andrews推特）

安德魯在愛妻離世後，藉由塗鴉畫下思念之情。（圖擷自Gary Andrews推特）

安德魯在愛妻離世後，藉由塗鴉畫下思念之情。（圖擷自Gary Andrews推特）

安德魯在愛妻離世後，藉由塗鴉畫下思念之情。（圖擷自Gary Andrews推特）