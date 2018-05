有洋蔥！19年愛妻離世... 迪士尼動畫師抒畫「思念之情」

2018-05-03 13:04

〔即時新聞/綜合報導〕英格蘭一名前迪士尼動畫師安德魯(Gary Andrews),有一名相處19年的愛妻,但卻在去年10月不幸離世;從此他重拾畫筆,透過塗鴉抒發對妻子的思念之情。

綜合英媒報導,安德魯在溫哥華出差時,接獲妻子住院消息後,他立刻搭機返回英格蘭;但飛機還在半空中時,妻子就不幸過世,2人沒能見上最後一面。安德魯表示,妻子既是滿腹才華的演員,更是一名偉大的母親,「不敢置信她就這樣離世」。

從此安德魯重拾畫筆,畫下日常點滴,包括夫妻往日生活趣事,並從中尋求慰藉;安德魯認為,透過畫畫能表現自己如何展開新生活。

儘管愛妻離世讓安德魯感到痛苦,但為了2個孩子他仍振作起來,「這是我身為單親爸爸的生活點滴」。

Special day - first birthday without mummy. He rocked it. Such a hero of mine. I’m a lucky man #doodleaday #widowerlife pic.twitter.com/RoEZG5Np1X