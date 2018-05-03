第17屆大華府龍舟賽 今年5/19日舉行

（記者曹郁芬攝）由「台美文化協會」舉辦的大華府龍舟賽預定今年五月十九日舉行。這項活動在跨黨派僑界領袖支持下邁入第十七年。

2018-05-03 11:30

〔駐美特派員曹郁芬／華府二日報導〕從婦聯會手中接下華府龍舟賽主辦重任的「大華府台美文化協會」（TUSCA）今年五月十九日將舉辦第十七屆的比賽。

「台美文化協會」副執行長毛家怡今天宣佈，今年共有四十五隊報名參賽，其中還有兩隊遠自紐約與邁阿密來赴會。「台美文化協會」希望能將龍舟賽辦成華府的前百大活動（top 100 event），吸引全美眼光的盛事。

大華府地區的龍舟賽已進入第十七年，過去十五屆皆由婦聯會舉辦，去年首次由跨黨派僑界人士組成的「台美文化協會」接棒時還曾引起婦聯會成員的不快，雖然婦聯會後來將12艘龍舟與附屬配備捐贈給「台美文協會」，但因龍舟狀況不佳，最後龍舟都是租借而來。在經驗豐富的執行長余秀雯帶領下，吸引了四十隊參賽，包括第一次參加奪標的亞裔聾人協會。

「台美文化協會」今天宣佈，今年的比賽仍將使用租借來的龍舟，活動中還將搭配捏麵人、書法與剪紙攤位向美國友人介紹台灣文化。

白平基金會董事長白越珠與中華會館議員謝林寶珠，今天在記者會中各捐贈一萬美元贊助這項活動。毛家怡說，這項活動受到九個社團和六位僑務委員的幫助，協會很感謝不同意識型態的支持者能齊心努力。

這項活動不僅成為大華府的運動與文化盛事，也是增進美台外交關係的機會。台北駐美代表高碩泰，美國在台協會執行理事羅瑞智與國務院台灣科長何樂進去年都出席了龍舟賽。在吳釗燮擔任駐美代表時，白宮國安會亞太資深主任韋德寧還親自操舟。