習皇操控中國企業 美媒：恐讓科技業在國際受挫

中國國家主席習近平上任以來，藉由中國科技產業，不斷控制網路威脅政府的言論。（法新社資料照）

2018-05-03 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平上任以來，藉由中國科技產業，不斷控制網路威脅政府的言論。美國媒體報導，原本中國科技巨頭逐漸能與美國矽谷匹敵，但習近平利用中國企業掌握政治話語權，可能會讓中國科技巨頭面臨考驗，無法轉型為全球重量級企業。

《紐約時報》報導，中國政府控制企業的手段，讓中國公司轉型為全球重量級企業面臨考驗，因為川普政府已經開始採取措施對付中國科技產業。

中國最為風行的社交軟體微信，已經成為中國政府監控人民言行的重要工具，有政治人士因為唯信上的訊息記錄被跟蹤，聊天記錄也成為法院的證據。中國警方利用微信母公司騰訊的技術，監控公共活動的人群。《紐約時報》認為，也許某天，中國公民或許能把他們在騰訊和阿里巴巴的帳號作為數位的身份證。

中國搜尋網站搜狗的執行長王小川最近接受《鳳凰衛視》採訪時表示，如果能清楚地認清形勢與政府合作，將得到很大的支持，但如果想要自由，跟國家唱反調，那可能變得很痛苦。《鳳凰衛視》後來在官網上移除這篇新聞，搜狗發言人則拒絕評論。

報導提到，對於中國的科技巨頭來說，與中國政府合作愈來愈重要，其中一個重要原因就是習近平已經加強政府對網路的控制，對於那些越界的企業採取嚴厲的制裁。