川金會成真 「小蟲」羅德曼：應該有我一份功勞！

NBA前球星「小蟲」羅德曼自2013開始，已6度踏上北韓的土地，帶領NBA退役球員、美國哈林籃球隊去平壤參加表演賽，與金正恩建立不錯的私交。（路透）

2018-05-03 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普即將與北韓領導人金正恩會面，過去多次造訪北韓的NBA前球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）認為，若川金會成真，功勞應該也要算我一份。

綜合媒體報導，NBA前球星「小蟲」羅德曼自稱是「第一位見過金正恩的美國人」，他表示自2013開始，已6度踏上北韓的土地，帶領NBA退役球員、美國哈林籃球隊去平壤參加表演賽，與金正恩建立不錯的私交；羅德曼日前接受八卦新聞網站《TMZ》採訪時指出，金正恩會有這麼大的轉變，是因為他去年送給金正恩的生日禮物，川普所寫的《交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal）。

羅德曼說：「我覺得他當時連川普是誰都不知道，直到他開始讀這本書，他才逐漸對川普有所了解。」羅德曼認為，金正恩可能因對川普、美國人民有所認識，才開始積極對外，他說：「儘管這其中並不只有我的功勞，但至少也有我的苦勞吧。」

羅德曼形容自己是美國派出的「駐北韓體育大使」（Sports Ambassador to North Korea），他透露有一次他跟還沒擔任總統的川普說：「我要去北韓了。」川普對他大讚：「去吧，丹尼斯！你是在做好事。」

最後，羅德曼表示：「我不是總統，只是個普通人，只要能看到事態發展順利，我就很高興了。」