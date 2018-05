川金會成真 「小蟲」羅德曼：應該有我一份功勞！

NBA前球星「小蟲」羅德曼自2013開始,已6度踏上北韓的土地,帶領NBA退役球員、美國哈林籃球隊去平壤參加表演賽,與金正恩建立不錯的私交。(路透)

2018-05-03 11:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普即將與北韓領導人金正恩會面,過去多次造訪北韓的NBA前球星「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)認為,若川金會成真,功勞應該也要算我一份。

綜合媒體報導,NBA前球星「小蟲」羅德曼自稱是「第一位見過金正恩的美國人」,他表示自2013開始,已6度踏上北韓的土地,帶領NBA退役球員、美國哈林籃球隊去平壤參加表演賽,與金正恩建立不錯的私交;羅德曼日前接受八卦新聞網站《TMZ》採訪時指出,金正恩會有這麼大的轉變,是因為他去年送給金正恩的生日禮物,川普所寫的《交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal)。

羅德曼說:「我覺得他當時連川普是誰都不知道,直到他開始讀這本書,他才逐漸對川普有所了解。」羅德曼認為,金正恩可能因對川普、美國人民有所認識,才開始積極對外,他說:「儘管這其中並不只有我的功勞,但至少也有我的苦勞吧。」

羅德曼形容自己是美國派出的「駐北韓體育大使」(Sports Ambassador to North Korea),他透露有一次他跟還沒擔任總統的川普說:「我要去北韓了。」川普對他大讚:「去吧,丹尼斯!你是在做好事。」

最後,羅德曼表示:「我不是總統,只是個普通人,只要能看到事態發展順利,我就很高興了。」