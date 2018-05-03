泰姬瑪哈陵變髒！ 遭昆蟲排便出現綠色斑點

環保人士指出，印度知名景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的白色外表，因污染而變黃，並出現棕色和綠色斑點。（歐新社）

2018-05-03 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕環保人士指出，印度知名景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）的白色外表，因污染而變黃，並出現棕色和綠色斑點。印度政府遭指責未能妥善保護該國歷史遺產，應立即請求外國專家協助維護古蹟。

綜合外電報導，印度最高法院在檢查環保人士提交的照片等資料後，於1日表示，印度政府未能維護知名景點泰姬瑪哈陵，使其外表因污染而變黃，出現棕色和綠色斑點，並指責政府「只把泰姬陵當作觀光賺錢機器」。

環保人士表示，泰姬陵變色的原因來自周圍工廠的環境污染與昆蟲糞便，泰姬陵旁亞穆納河（Yamuna River）因重度污染，使大量昆蟲滋生，並在泰姬陵外牆上排便，牆上因此出現綠色斑點。儘管印度政府曾關閉泰姬陵附近的數千家工廠，但成效不彰，以大理石為主要建材的泰姬陵外表仍逐漸失去其光澤。

印度最高法院要求，政府應立即求助外國專家維護泰姬陵。

泰姬陵建於17世紀，由蒙兀兒帝國皇帝沙賈漢（Shah Jahan）為紀念其妻姬蔓·芭奴（Mumtaz Mahal）而建，被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。