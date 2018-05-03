上課畫佩佩豬被懲罰 他爽畫50+1隻「不重複」引瘋傳！

該名學生真的畫出50隻佩佩豬！（圖擷取自微博）

2018-05-03 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國的電視動畫節目「佩佩豬」最近在中國火紅，而一名中國老師在下課前發現一名同學在胳膊上畫佩佩豬，竟想了一個辦法懲罰，引起大家瘋傳討論。

一名網友在微博分享這項趣事，他表示有名老師，在快下課前發現某同學在胳膊上畫佩佩豬，老師很生氣地和該名同學說，「下課後給我再畫50個」；沒想到他喜孜孜地畫出50個不重複樣貌的佩佩豬，最後還友情贈送一隻。

圖片中，每個佩佩豬的表情都略為不同，有的開心微笑、有的驚呼、有的不開心，畫到23個後的佩佩豬開始「走針」，變得不太一樣，有的甚至顯示死亡、上天堂狀態，還出現長鼻子會說謊的佩佩豬。

這讓網友笑翻，「贈品還吐舌頭！哈哈哈哈哈哈哈哈哈太可愛了吧！」「有趣的靈魂」、「拉二胡那個是真的皮」、「好可愛，這孩子，以後要發展成畫家了！」

有網友認真分析，「仔細看，1－10只是表情不同，11－22重複性非常高，可能是開始煩了。23重複創作到達瓶頸，被迫尋求突破放飛自我。32－33繼續突破，加入情節。37之後題材再進一步，創作心情明顯放鬆，46時不拘一格再次突破。然後到51，返璞歸真，且有自我表達。簡直濃縮了藝術家的一生」。

佩佩豬樣式很多。（圖擷取自微博）