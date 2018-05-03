消息人士：川普幾乎決定要退出伊朗核協議

兩名白宮官員和一名熟知內情的消息人士今天表示，美國總統川普幾乎已經決定要在12日前退出2015年簽訂的伊朗核協議。（中央社）

2018-05-03 09:50

〔中央社〕兩名白宮官員和一名熟知內情的消息人士今天表示，美國總統川普幾乎已經決定要在12日前退出2015年簽訂的伊朗核協議，但目前還不清楚他的實際作法會是如何。

路透社報導，消息人士說，川普也可能選擇讓美國留在這項國際協議中，有部分原因是為了與法國「維持盟友關係」，給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）面子。

馬克宏上週會晤川普，敦促他留在伊朗核協議。根據這項協議，伊朗同意削減核子計畫，以換取國際解除對伊朗的制裁。

外交官員說，川普決定恢復制裁伊朗，幾乎等同於撕毀核協議，此舉恐引發伊朗反彈，促使伊朗重啟核武計畫，或「懲罰」美國在敘利亞、伊拉克、葉門和黎巴嫩的盟友。

嚴格來說，川普必須在12日前，決定是否繼續「放棄」暫停美國對伊朗的部分制裁。一名匿名的白宮官員說，川普最終可能作出「非全面退出（核協議）」的決定，但他無法具體說明可能的情況為何。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）4月30日揭露他所謂伊朗昔日核武計畫的書面證據，可能為川普退出核協議提供新的論據，即使聯合國觀察員認為伊朗確實遵守了協議內容。

伊朗否認追求發展核武，並指控宿敵以色列激起國際對伊朗的懷疑。

伊朗與英國、中國、法國、德國、俄羅斯和美國6大強權簽署的核協議，是美國前總統歐巴馬的一大外交政策，但川普形容說，「這是我看過最糟糕的協議之一」。

白宮官員說，川普「幾乎是朝著退出核協議的方向前進，但他還沒作出決定」，而他「似乎準備好要這麼做，但在總統作出決定前，都不是最終結果」。